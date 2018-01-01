تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، مساء أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، مساء أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب عمليات السرقة بالعنف وتحت التهديد باستخدام سلاح أبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت، في الآونة الأخيرة، بشكايات من مجموعة من الضحايا، جميعهم من النساء، يؤكدن فيها تعرضهن للسرقة تحت التهديد من طرف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك أثناء امتطاء الضحايا لسيارة بيضاء اللون، كانوا يعتقدون بأنها سيارة أجرة من الصنف الكبير.

وتابع البلاغ أن إجراءات البحث الميداني، مدعومة بالخبرات التقنية، أسفرت عن توقيف المشتبه بهم الثلاثة، وضبط السيارة المستعملة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز بعض المنقولات المتحصلة من عمليات السرقة.

وأضاف أن التحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن الموقوفين الثلاثة كانوا يستعملون سيارة من نفس النوع والطلاء المستخدم في سيارات الأجرة، وذلك للإيقاع بالضحايا، خصوصا من النساء، وتعريضهن للسرقة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.