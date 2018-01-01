عاجل..مدير وكالة بريد المغرب يختفي وتختفي معه 96 مليون بتطوان ﻿

في جديد واقعة اختفاء مدير وكالة بريد المغرب عن الأنظار، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، وبعد فتح الوكالة المغلقة، وخلال عملية التفتيش تبين لها بأن المدير يشتبه في اختلاسه مبلغا

"شوف تيفي"

في جديد واقعة اختفاء مدير وكالة بريد المغرب عن الأنظار، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، وبعد فتح الوكالة المغلقة، وخلال عملية التفتيش تبين لها بأن المدير يشتبه في اختلاسه مبلغا ماليا تصل قيمته إلى 96 مليون سنتيم.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل النازلة، أن المدير تناول وجبه الإفطار مع زوجته صباح أمس الأحد، قبل أن ينتقل إلى الوكالة مباشرة بعد رحيلها إلى صالون الحلاقة الذي تملكه، مشيرا إلى أن المدير يشتبه في تورطه في فتح الصندوق الحديدي وأخذ المبلغ المالي المذكور.

وأشار ذات المصدر أن مدير الوكالة، طلب من ابنه إبلاغ والدته بأنه لن يعود إلى المنزل قبل أن يختفي عن الأنظار، مشيرا أي المصدر أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة والوجهة التي غادر إليها المدير.