 الجنرال الجديد ''حرمو'' يباغت ثكنات للدرك الملكي ويصدر عقوبات في حق بعض المسؤولين ..(تفاصيل صــادمة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو | دولي

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري | بووز

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017 | بووز

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017

استنفار وقائي بسبب إيبولا | بوليتيك

استنفار وقائي بسبب إيبولا

واقعة غريبة و مُثيرة..العثور على 12 شقيقا و شقيقة محتجزين داخل منزل | دولي

واقعة غريبة و مُثيرة..العثور على 12 شقيقا و شقيقة محتجزين داخل منزل

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة | بوليتيك

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة

بالفيديو..صـــادم و بوجه مكشوف مغربية تعترف..كنمارس الجنس مع البنات‎ | بووز

بالفيديو..صـــادم و بوجه مكشوف مغربية تعترف..كنمارس الجنس مع البنات‎

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء | حوادث و حقوق

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

الجنرال الجديد ''حرمو'' يباغت ثكنات للدرك الملكي ويصدر عقوبات في حق بعض المسؤولين ..(تفاصيل صــادمة)

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 17:05 الجنرال الجديد حرمو يباغت ثكنات للدرك الملكي ويصدر عقوبات في حق بعض المسؤولين ..(تفاصيل صــادمة) | بوليتيك
الجنرال الجديد ''حرمو'' يباغت ثكنات للدرك الملكي ويصدر عقوبات في حق بعض المسؤولين ..(تفاصيل صــادمة)
باغت ''محمد حرمو''، الجنرال دو ديفيزيون، القائد الجديد للدرك الملكي، منذ الأسبوع الماضي، ثكنات للدرك الملكي ومراكز ترابية بمناطق مختلفة، للاطلاع على سير عمل المرافق، وأصدر عقوبات إدارية في حق بعض

''شــوف تيفي''

باغت ''محمد حرمو''، الجنرال دو ديفيزيون، القائد الجديد للدرك الملكي، منذ الأسبوع الماضي، ثكنات للدرك الملكي ومراكز ترابية بمناطق مختلفة، للاطلاع على سير عمل المرافق، وأصدر عقوبات إدارية في حق بعض المسؤولين، بعد اكتشافه خروقات في التعاطي مع تدبير المصالح.

وأفادت مصادر ''الصباح'' أن الجنرال زار ثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا سرا، واطلع على مجموعة من المصالح بها، كما أجرى تفتيشا بمكاتب المسؤوليــن، واطلع على وضعيات بعض الدركيين الذين يقضون عقوبات إدارية، بسبب ارتكابهم مخالفات على الصعيد الوطني، كما يوجد بعضهم رهن التحقيق الذي تجريه أجهزة أمنية تابعة للجهاز في قضايا مختلفة، واستمع حرمو إلى قائد الثكنة حول ظروف الاشتغال بها، وباغت المسؤول نفسه المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي علال البحراوي التابع لنفوذ دائرة تيفلت بإقليم الخميسات، واطلع على سير المرافق به، كما زار المركز الترابي للدرك الملكي بالعرجات، وعاين أشغال إعادة الصباغة والتشجير.
و تلقى رئيس مركز ترابي تابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات عقوبة إنذار من قبل الجنرال الجديد، بعدما اكتشف المسؤول نفسه بعض الخروقات الشكلية في تدبيره اليومي لشكايات المواطنين.

وفــي هذا الصدد تلقى رؤساء المراكز الترابية بحضور القائدين الجهويين للدرك الملكي بالرباط والخميسات، أوامر من قبل حرمو بتحسين خدمات المرفق الدركي، حتى تلائم تطلعات الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، في إطار تفعيل الدستور الجديد، والخطب الملكية لعيد العرش بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي الملك للعرش، وكذا افتتاحه للدورة التشريعية في أكتوبر الماضي، وسبق للجنرال أن حث في أول اجتماع له مع الضباط رؤساء القيادات الجهوية على الصعيد الوطني، على ضرورة الاجتهاد في تطبيق القانون تماشيا مع الخطابات الملكية الأخيرة القاضية بتحسين الخدمات العمومية، مؤكدا لهم أن القيادة العليا للدرك الملكي ستزود مختلف السريات بالعتاد الجديد، ضمانا لسير العمل العادي، كما حثهم على ضرورة احترام حقوق الإنسان في التعاطي مع الشكايات الواردة على المراكز الترابية والقضائية من قبل وكلاء الملك والوكلاء العامين.

ووعد القائد الجديد للجهاز بتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بصفوف الدرك الملكي، كما وضع يده على ملف اجتماعي كبير ورثه عن خلفه الجنرال حسني بنسليمان المحال على التقاعد، يتعلق بحصول العديد من الدركيين على أحكام نهائية بالبراءة، في ملف القناص الشهير بـ ''الوحش''، وتسببت الواقعة في تشريد أسر العديد منهم بسبب تجميد رواتبهم وطردهم من سكنهم الوظيفي، رغم قول المحاكم المختصة إن تصفية الحسابات وراء الزج بالعديد منهم. كما أمر الجنرال في تعليماته الجديدة بعدم توقيف الدركيين أو عزلهم، إلا بعد صدور الأحكام القضائية في حقهم، بعدما اكتشف القضاء أن العديد من الملفات المحالة عليه، هدفها كيدي من قبل زعماء شبكات مخدرات أو “قناصة” يطمحون إلى تصفية الحسابات بسبب تضييق الخناق عليهم من قبل الضابطة القضائية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الجنرال القائد الجديد الدرك الملكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

استنفار وقائي بسبب إيبولا | بوليتيك

استنفار وقائي بسبب إيبولا

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة | بوليتيك

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة

استعدادات بمدينة الدارالبيضاء لاستقبال الملك محمد السادس | بوليتيك

استعدادات بمدينة الدارالبيضاء لاستقبال الملك محمد السادس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الممثل هشام بهلول زار الفنان الكوميدي عبد الرؤوف في المستشفى العسكري وهاشنو قال للمغاربة | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

بالفيديو..الممثل هشام بهلول زار الفنان الكوميدي عبد الرؤوف في المستشفى العسكري وهاشنو قال للمغاربة

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أقوى تعريف لنظام تعويم الدرهم..شوفو أشنو قال شاب مغربي..حنا كنصدرو غير بطاطا وكولشي غادي يشري من عندنا الدرهم | بــووز

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أقوى تعريف لنظام تعويم الدرهم..شوفو أشنو قال شاب مغربي..حنا كنصدرو غير بطاطا وكولشي غادي يشري من عندنا الدرهم

حصـــري و بالفيديو من المستشفى العسكري بالرباط..بعد تجاوزه مرحلة الخطر..الفنان عبد الرؤوف يشكر الملك محمد السادس و المغاربة | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو من المستشفى العسكري بالرباط..بعد تجاوزه مرحلة الخطر..الفنان عبد الرؤوف يشكر الملك محمد السادس و المغاربة

الزيادة في أثمنة واجبات التأمين للعجلات الثلاثية تخرج أصحابها للشارع بالعاصمة الشرقية..كنخدمو غير فالتريبورتور و زادو علينا و حنا غير دراوش | خارج البلاطو

الزيادة في أثمنة واجبات التأمين للعجلات الثلاثية تخرج أصحابها للشارع بالعاصمة الشرقية..كنخدمو غير فالتريبورتور و زادو علينا و حنا غير دراوش

﻿

آخر المستجدات

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو | دولي
منذ 22 دقيقة

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري | بووز

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017 | بووز

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.