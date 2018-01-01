عــاجل:حقائق جديدة في جريمة قتل خياط البئر الجديد من طرف زوجته و عشيقها..دخلاتو الحبس و حملات منو قبل مايتزوج بها ودارت ليه بحال اللي دارت أرملة مرداس للبرلماني المقتول ﻿

في تطورات جديدة حول الجريمة البشعة التي هزت منطقة البئر الجديد الأسبوع الماضي،و راح ضحيها زوج خياط ،علمت ''شوف تيفي'' أن الضحية تزوج رغما عنه بعدما أدخلته الزوجة الغادرة التي خططت رفقة عشيقها لقتله

"شــوف تيفي"

في تطورات جديدة حول الجريمة البشعة التي هزت منطقة البئر الجديد الأسبوع الماضي،و راح ضحيها زوج خياط ،علمت "شوف تيفي" أن الضحية تزوج رغما عنه بعدما أدخلته الزوجة الغادرة التي خططت رفقة عشيقها لقتله السجن بعدما رفض الزواج بها.

و كشفت مصادرنا القريبة من الضحية،أن زوجته كانت حامل منه خارج مؤسسة الزواج و بعد علمه رفض الزواج منها إلى حين خروجه من السجن و بعدما تزوج بها قاطعته عائلته التي رفضت هذا الزواج.

هــذا وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف الزوجة المشتبه في مشاركتها في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما تم ضبط الفاعل الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح، حيث تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، انتظروا تفاصيل مثيرة عن هذه القضية التي ذكرت الرأي العام بفاجعة مرداس .