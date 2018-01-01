تفكيك عصابة إجرامية بطنجة مختصة في سرقة المنازل بالكسر ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة من تفكيك عصابة إجرامية مختصة بالسرقة بالكسر من داخل المنازل.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة من تفكيك عصابة إجرامية مختصة بالسرقة بالكسر من داخل المنازل.

وحسب "بلاغ" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد تم إلقاء القبض في ساعات متأخرة من ليلة 11 و 12 يناير على ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 28 سنة، من ذوي السوابق العدلية، و هم بصدد تنفيذ عملية سرقة من داخل فيلا بالإقامة السياحية "أطلنتيك" و بحوزتهم وسائل تنفيذ عمليات السرقات من مفكات البراغي و حبال و أسلحة بيضاء و مفاتيح ميكانيكية.

هــذا و من خلال الأبحاث تبين أنهم وراء اقتراف مجموعة من السرقات بداخل منازل في ملكية أشخاص يقطنون بالديار الإنجليزية و الهولندية و الإسبانية.

وجدير بالذكر أنه تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة.