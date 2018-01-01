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عاجل..المطالبة بإعدام المتورطين في قتل البرلماني مرداس

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 16:31 عاجل..المطالبة بإعدام المتورطين في قتل البرلماني مرداس | بوليتيك
عاجل..المطالبة بإعدام المتورطين في قتل البرلماني مرداس
علمت ''شوف تيفي'' من موفدتها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي المكلف بالبث في ملف البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، أعلن قبل قليل من يومه الإثنين، أن ملف القضية جاهز للمناقشة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدتها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي المكلف بالبث في ملف البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، أعلن قبل قليل من يومه الإثنين، أن ملف القضية جاهز للمناقشة.

وأوضحت الموفدة بأن المحكمة، قررت رفض جميع الطلبات المقدمة من محاميي المتابعين، وطالبت بإنطلاق المرافعات لأن الملف جاهز للمناقشة.

وأكدت الموفدة أن محامي الحق المدني، قال خلال مرافعته إن جميع الأدلة تدين الموقوفين الأربعة، مبرزا على أن الدافع وراء الجريمة كان هو الجنس والمال، والدليل ما صرح به مشتري حول التخلص من مرداس وعدد شرائح الاتصالات التي قام بإقتنائها قبل الجريمة.

وطالب المحامي خلال مرافعته بأقصى العقوبات في حق المتابعين في هذا الملف وخاصة عقوبة الإعدام، وبالتعويض لأبناء الضحية تبلغ قيمته 100 ألف درهم، مؤكدا وجود أدلة واعترافات تدين المتابعين الأربعة.

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المغرب شوف تيفي المطالبة البيضاء محكمة الاستئناف الجريمة

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