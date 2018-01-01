عاجل..البندقية اللي تقتل بها مرداس جابوها في الجلسة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن البندقية أداة الجريمة التي قتل بها البرلماني عبد اللطيف مرداس، تم عرضها قبل قليل من يومه الإثنين، على المدعو ''حمزة'' ابن أخت هشام مشتري المتورط الرئيسي في هذه الجريمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن البندقية أداة الجريمة التي قتل بها البرلماني عبد اللطيف مرداس، تم عرضها قبل قليل من يومه الإثنين، على المدعو "حمزة" ابن أخت هشام مشتري المتورط الرئيسي في هذه الجريمة.

وحسب موفدة "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن القاضي عرض البندقية على "حمزة"، الذي قال إن جميع البنادق تتشابه، مشيرة إلى أن هذا الأخير لم يؤكد إن كانت البندقية هي أداة الجريمة.

وأوضحت الموفدة بأن القاضي، قرر رفع الجلسة التي تعرف حضور أقرباء المتابعين الأربعة ، مباشرة بعد عرضه للبندقية.