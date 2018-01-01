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المحلل الاقتصادي '' أقصبي'' يكشف مخاطر قرار تعويم الدرهم على الاقتصاد الوطني

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 16:26 المحلل الاقتصادي أقصبي يكشف مخاطر قرار تعويم الدرهم على الاقتصاد الوطني | بوليتيك
المحلل الاقتصادي '' أقصبي'' يكشف مخاطر قرار تعويم الدرهم على الاقتصاد الوطني
كشـف المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي أن قرار تحرير صرف الدرهم، من الممكن أن ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، و يتسبب في تفاقمه بشكل كبير ، مشددا أن الحكومة اتخذت هذا القرار وستخلق أضرارا بالغة

''شــوف تيفي''

كشـف المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي أن قرار تحرير صرف الدرهم، من الممكن أن ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، و يتسبب في تفاقمه بشكل كبير ، مشددا أن الحكومة اتخذت هذا القرار وستخلق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني وتدخله في أزمة خانقة غير مسبوقة .

وفي هذا الصدد وأوضح أقصبي في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أن الإشكال هو أن المغرب ليس بلدا مصنعا بشكل كبير حتى يستفيد من تعويم الدرهم، مصرحا ''المغرب له وضعية جد خاصة في إنتاج البترول والغاز وغالبا ما نستورده ولهذا سنكون مجبرين باش نخلصوا بثمن أكثر لتسديد حاجيات المغاربة'' .

وأردف في ذات السياق : '' هذه العملية مغامرة اللي ممكن تكون عندها تبعات من الناحية الاقتصادية ووتيرة النمو اتعطل...''، وأنه كان هناك تخوف علما أن هذه المبادرة منذ سنوات وهي مقترحة بالنسبة للمغرب ، وزاد قائلا : ''القيمة ديال العملة يمكن تهبط أو تطلع، ولكن الجانب الآخر أن الاسترادات كتولي أغلى في حين كتكون العملة ديالك هابطة وهذا هو الخطير على الاقتصاد الوطني ''.

وأضــاف لــ''شوف تيفي'' أن التجارب السابقة أثبتت أن مثل هذا القرار فيه مخاطر، معتبرا أن من اتخاذ قرار تحرير العملة كان يلزم الحكومة بعض الوقت ، لأنه سيرفع من المديونية لأن قيمة الدرهم ستكون منخفضة حينها.مبرزا أن الصندوق الدولي هو من شجعها على أن تقترح على المغرب تحرير صرف العملة واسترسل أن الحظوظ الكبيرة المنتظرة من هذا القرار أنه سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني الشيء الذي سيجعل رؤوس الأموال تأتي لأجل، وتعود لأن الخطر سيلاحقها ، مبرزا أن الحكومة اتخذت هذا القرار و التجارب الدولية السابقة أثبتت أن هذه الخطوة هي كارثة على الاقتصاد.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي نجيب أقصبي المغرب الاقتصاد الوطني

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