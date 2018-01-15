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بالصورة..هذه هي حقيقة إهانة مستشار ملك السعودية للمغرب بعد تعويم الدرهم

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 16:15 بالصورة..هذه هي حقيقة إهانة مستشار ملك السعودية للمغرب بعد تعويم الدرهم | بوليتيك
بالصورة..هذه هي حقيقة إهانة مستشار ملك السعودية للمغرب بعد تعويم الدرهم
تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، تغريدة مفبركة، تم نسبها إلى سعود القحطاني ‏مستشار بالديوان الملكي السعودي،المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، والتي تشير إلى أنه استهزأ من المغرب

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، تغريدة مفبركة، تم نسبها إلى سعود القحطاني ‏مستشار بالديوان الملكي السعودي،المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، والتي تشير إلى أنه استهزأ من المغرب بعد تعويم الدرهم.

علاقة بالموضوع، تم تداول تغريدة جديدة تحمل اسم المستشار المذكور، تشير إلى أنه ينفي صلته بالتغريدة الأولى المتداولة، مؤكدا عدم إساءته لأهل المغرب وتورط لجان إلكترونية قطرية في فبركة التغريدة لأسباب سياسية.


تجدر الإشارة إلى أن تغريدة أولى مفبركة منسوبة إلى المستشار السعودي، أثارت ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء المغاربة عن غضبهم الشديد بسبب مضمونها المهين للمغرب والمغاربة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النشطاء سعود القحطاني تعويم الدرهم

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