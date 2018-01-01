 رونالدو طلع ليه الدم وبغا يغادر ريال مدريد وهذه الأسباب ﻿
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رونالدو طلع ليه الدم وبغا يغادر ريال مدريد وهذه الأسباب

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 16:11 رونالدو طلع ليه الدم وبغا يغادر ريال مدريد وهذه الأسباب | سبور
رونالدو طلع ليه الدم وبغا يغادر ريال مدريد وهذه الأسباب
عبر هداف ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن نيته مغادرة الفريق بعدما لم يف الرئيس فلورنتينو بيريز بوعده بخصوص تجديد عقد مهاجمه.

شوف سبور

 عبر هداف ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن نيته مغادرة الفريق بعدما لم يف الرئيس فلورنتينو بيريز بوعده بخصوص تجديد عقد مهاجمه.

 وذكرت صحيفة « آس » الإسبانية أن البرتغالي، يريد مغادرة أسوار ريال مدريد حيث يشعر بالتعرض للخديعة فيما يتعلق بالوعود الخاصة بتجديد عقده، رغم أن اللاعب أشار إلى رغبته في الإستمرار بمدريد في أكثر من مناسبة.

 وأضافت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي الملكي لم تكترث لرونالدو، حيث عبرت عن نيتها في التعاقد مع كيليان مبابي, وضم نيمار دا سيلفا.

وأمام هذا الأمر، أشارت صحيفة « آس » الإسبانية أن رونالدو يريد مغادرة الميرينغي والانتقال إلى مانشستر يونايتد, بعدما حمل قميصه من 2003 حتى 2009 وتوج معه بأول كرة ذهبية.

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سبور شوف تيفي اس الإسبانية كريستيانو رونالدو ريال مدريد

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