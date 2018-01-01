عاجل..بعدما اعترف على خاله..حمزة ولد خت مشتري يكشف حقائق مثيرة حول جريمة مرداس ﻿

كشف حمزة ابن أخت هشام مشتري المتهم الرئيسي في قضية البرلماني المقتول مرداس، قبل قليل من يومه الإثنين خلال الجلسة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عن مجموعة من الحقائق من بينها تلك

"شوف تيفي"

كشف حمزة ابن أخت هشام مشتري المتهم الرئيسي في قضية البرلماني المقتول مرداس، قبل قليل من يومه الإثنين خلال الجلسة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عن مجموعة من الحقائق من بينها تلك المتعلقة ببندقية خاله، وأيضا الطريقة التي تسلم بها سيارة "داسيا" التي تم استخدامها في تنفيذ الجريمة.

وأوضح حمزة حسب موفدة "شوف تيفي" في رده على أسئلة المحامية المكلفة بالدفاع عنه أن خاله يملك بندقية صيد لم يستخدمها يوما واكتفى فقط بالتقاط صورة وهو يحملها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سيارة "داسيا"، تكلف هو بتسلمها وقد كان برفقته خلال عملية التسليم أحد أصدقائه.

وأكدت الموفدة أن الأسئلة التي طرحت من طرف محامية حمزة، تسببت في وقوع نقاش حاد بينها وبين محامي هشام مشتري، ما دفع بالقاضي إلى التدخل والتأكيد على أن جميع الأسئلة المطروحة مكررة وقد رد عليها "حمزة" سابقا.