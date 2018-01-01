''فوضى'' في الجزائر بين الحكومة والرئيس بسبب ملف بيع الشركات العمومية ﻿

تنبأت صحف جزائرية الاثنين بقرب إقالة رئيس الوزراء أحمد أويحيى ''المتهم'' بتحضير نفسه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، وذلك في تعليقات على تعليمات رئاسية موجهة إلى الحكومة حول فتح رأسمال

''شوف تيفي''

تنبأت صحف جزائرية الاثنين بقرب إقالة رئيس الوزراء أحمد أويحيى ''المتهم'' بتحضير نفسه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، وذلك في تعليقات على تعليمات رئاسية موجهة إلى الحكومة حول فتح رأسمال الشركات المملوكة للدولة.

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية الأحد مضمون تعليمات موجهة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئيس الوزراء أحمد اويحيى تذكره بأن ''فتح رأسمال أي شركة عمومية يخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية''، وفي تأكيد لمضمون هذه المعلومات، نقلت صحيفة المجاهد الحكومية الاثنين عن وزير الصناعة يوسف يوسفي قوله ''لن يتم فتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية (...) وهذا من صلاحياته''.

وأضاف يوسفي'' لم يسبق لنا أن فتحنا رأسمال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة أو مع رئيس الجمهورية''، مشددا على أن ''القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية''، وجاءت هذه التعليمات بعد ثلاثة أسابيع على اجتماع عقدته الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال العمال، تم خلاله توقيع ميثاق تعاون بين القطاعين العام والخاص، عبر السماح للشركات الخاصة للدخول في رأسمال الشركات المملوكة للدولة.

وتحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن ''فوضى في هرم السلطة'' سببتها هذه التعليمات ''التي تريد أن تجرد رئيس الوزراء من صلاحية تسيير الشركات العمومية رغم أنه رئيس مجلس مساهمات الدولة'' الهيئة التي تشرف على كل المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

ورأت الصحيفة أن الهدف واضح و''هو إضعاف أحمد أويحيى الذي قد تكون له نية الترشح للانتخابات الرئاسية''، وأضافت الصحيفة ''ليس غريبا أن السنة الانتخابية يتولد عنها دائما تعطيل القرارات غير الشعبية (...) خصوصا بعد أن تعدى سعر البرميل سبعين دولارا''.

هــذا وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض أسعار النفط الذي يؤمن 95 بالمئة من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب في تراجع احتياطيها من العملة الصعبة ودفع إلى منع استيراد 850 مادة بينها مواد غذائية والجرارات والحصادات.