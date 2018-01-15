بالصورة..بعد تحرير الدرهم..شوفو شحال دايرة العملات الأجنبية اليوم ﻿

نشر بنك المغرب اليوم الإثنين 15 يناير، لائحة أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية، في أول أيام النظام الجديد للصرف الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

"شــوف تيفي"

نشر بنك المغرب اليوم الإثنين 15 يناير، لائحة أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية، في أول أيام النظام الجديد للصرف الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

وحدد بنك المغرب، سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفة أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

إليكم سعر صرف أهم العملات الأجنبية: