عاجل.. اختفاء مدير وكالة تابعة لبريد المغرب بمدينة تطوان في ظروف غامضة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن موظفين بوكالة تابعة لبريد المغرب توجد على مستوى حي لمحنش بتطوان، تقدموا قبل قليل من يومه الإثنين، ببلاغ إلى ولاية الأمن، عقب اختفاء مدير الوكالة في ظروف غامضة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن موظفين بوكالة تابعة لبريد المغرب توجد على مستوى حي لمحنش بتطوان، تقدموا قبل قليل من يومه الإثنين، ببلاغ إلى ولاية الأمن، عقب اختفاء مدير الوكالة في ظروف غامضة.

وأكد المصدر ذاته أن الموظفين، تفاجؤوا صباح اليوم بإغلاق باب الوكالة، وعدم وجود المدير بداخلها، وبعد ساعتين من الاتصال، ربطوا الاتصال بزوجته التي أكدت بدورها اختفاءه عن الأنظار.

وأشار ذات المصدر أن الموظفين، سارعوا إلى التبليغ لدى المصالح الأمنية حتى يتم فتح الوكالة لمعرفة مصير المدير ومصير المبالغ المالية المتواجدة بداخلها.





