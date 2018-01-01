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أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق غدا الثلاثاء

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 14:05 أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق غدا الثلاثاء | مجتمع
أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق غدا الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الثلاثاء، أن تكون الأجواء باردة مع تكون جليد أو صقيع فوق المرتفعات والهضاب العليا، مع مرور سحب كثيفة ستعطي زخات وعواصف محلية شمال الأقاليم الجنوبية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الثلاثاء، أن تكون الأجواء باردة مع تكون جليد أو صقيع فوق المرتفعات والهضاب العليا، مع مرور سحب كثيفة ستعطي زخات وعواصف محلية شمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، فيما ستهب الرياح معتدلة شمالية - شرقية على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات ودرجتين بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين درجتين و07 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب، وما بين 06 و11 درجة بالسواحل والسهول الداخلية والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين درجتين و7 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 7 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و18 درجة بالسهول الغربية للأطلس، ومنطقة طنجة واللوكوس، و الغرب، وبالشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة، وما بين 15 و20 درجة بسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى جد قوي الهيجان بين كاب "غير" وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.

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المغرب شوف تيفي الأقاليم الصحراوية البحر الصقيع الأجواء الباردة

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