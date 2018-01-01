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هاشحال ساوي الدرهم المغربي فالنهار الأول ديال التعويم ديالو

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 13:31 هاشحال ساوي الدرهم المغربي فالنهار الأول ديال التعويم ديالو | اقتصاد
هاشحال ساوي الدرهم المغربي فالنهار الأول ديال التعويم ديالو
حدد بنك المغرب المركزي نطاقا عند 8.9969/9.4524 درهم للدولار مع بدء العمل بنظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف اليوم الاثنين.

"شــــــوف تيفي"

 

حدد بنك المغرب المركزي نطاقا عند 8.9969/9.4524 درهم للدولار مع بدء العمل بنظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات لتومسون رويترز تداول الدرهم في السوق الفورية عند حوالي 9.2380/9.2430.، يوسع النظام الجديد، الهادف إلى المحافظة على القدرة التنافسية للمغرب وتوفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع النطاق السابق البالغ 0.3 بالمئة.

هــذا وقد سبق وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين .

 

 

 

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شوف تيفي تعويم الدرهم المغرب الاثنين البنك المركزي

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