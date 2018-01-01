هاشنو دارت جامعة لقجع باش تنجح في تنظيم مونديال 2026 ﻿

بعد تقديم ملف ترشيحها لتنظيم كأس العالم بالمغرب سنة 2026، تعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع شركة بريطانية تُدعى « فيرو كومينيكاسيون » لقيادة حملتها من أجل تنظيم كأس العالم، وذلك بعد

شوف سبور

بعد تقديم ملف ترشيحها لتنظيم كأس العالم بالمغرب سنة 2026، تعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع شركة بريطانية تُدعى « فيرو كومينيكاسيون » لقيادة حملتها من أجل تنظيم كأس العالم، وذلك بعد نجاحها في قيادة مجموعة من الحملات، وذلك الأسبوع المنصرم.

ومن جهته، عبر مايك لي رئيس فيرو كومينيكاسيون عن سعادته بالعمل مع جامعة لقجع والانضمام لحملة المغرب لتنظيم كأس العالم 2026.

الشركة البريطانية حققت نجاحات عدة مثل فوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم 2022، وفوز العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم الألعاب الأولمبية 2024، إضافة إلى فوز جياني إنفانتينو برئاسة الفيفا وغيرها من النجاحات العالمية.





