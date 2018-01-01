عاجل..أرملة مرداس حيحات على المحاميين من القفص الزجاجي لحظات قبل انطلاق المحاكمة فوسط محكمة الاستئناف وهاشنو قالت ليهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن جلسة محاكمة المتهمين الأربعة في ملف البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، والتي ستجرى فعالياتها بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، من المنتظر أن تنطلق بعد قليل يومه الإثنين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن جلسة محاكمة المتهمين الأربعة في ملف البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، والتي ستجرى فعالياتها بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، من المنتظر أن تنطلق بعد قليل يومه الإثنين.

وحسب موفدة "شوف تيفي" فإن وفاء أرملة البرلماني وصديقتها "الشوافة"، تتواجدان في هذه اللحظات داخل القفص الزجاجي، مشيرة إلى أن هشام مشتري المتهم الرئيسي وابن أخته "حمزة" لم يظهرا إلى حدود الساعة بالقاعة.

وأكدت الموفدة أن "وفاء"، بدأت بالصراخ مباشرة بعد دخولها داخل القفص الزجاجي، حيث هاجمت المحامين الحاضرين بعين المكان قائلة "هاذشي اللي فينا يكفينا.."