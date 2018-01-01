بالفيديو.. هاشنو تقرر في حق الحكم اللي عرقل لاعب وعطاه بطاقة حمراء ﻿

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صباح يومه الإثنين إيقاف الحكم طوني شابرون الذي قاد مباراة نانت وباريس سان جرمان أمس الأحد في الدوري المحلي، ''حتى إشعار آخر'' بسبب محاولته عرقلة المدافع البرازيلي

شوف سبور

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صباح يومه الإثنين إيقاف الحكم طوني شابرون الذي قاد مباراة نانت وباريس سان جرمان أمس الأحد في الدوري المحلي، ''حتى إشعار آخر'' بسبب محاولته عرقلة المدافع البرازيلي دييغو كارلوس ثم رفع البطاقة الصفراء الثانية بوجهه وطرده من اللقاء.

اللجنة الفنية للتحكيم واللجنة الاتحادية للحكام قررت سحب طوني شابرون الذي تم تعيينه في البداية لقيادة مباراة انجيه وتروا المقررة الأربعاء في المرحلة 21 من الدوري، حتى إشعار آخر، وذلك حسب ما أعلنت عنه وكالة فرانس بريس.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه سيتم استدعاء السيد طوني شابرون في أقرب وقت ممكن للمثول أمام اللجنة التأديبية.

تجدر الإشارة، إلى أن الحكم المذكور واللاعب كارلوس كانا يحاولان اللحاق بهجوم مرتد سريع للضيوف فتسبب الأخير عن غير قصد بإسقاط الحكم أرضا، وفي رد فعل سريع، أظهرت الإعادة أن شابرون الذي يعمل شرطيا في حياته اليومية، حاول عرقلة المدافع البرازيلي لاعتباره أن الأخير دفعه عمدا، ثم نهض ووجه له الإنذار الثاني ليكمل نانت اللقاء بعشرة لاعبين.