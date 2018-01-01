 صادم وبالفيديو.. سيدة حامل ولدات في ''تريبورتور'' بالصخيرات ﻿
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صادم وبالفيديو.. سيدة حامل ولدات في ''تريبورتور'' بالصخيرات

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 12:10 صادم وبالفيديو.. سيدة حامل ولدات في تريبورتور بالصخيرات | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو.. سيدة حامل ولدات في ''تريبورتور'' بالصخيرات
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة اضطرار سيدة إلى وضع مولودها داخل دراجة ثلاثية العجلات ''تريبوتور''.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة اضطرار سيدة إلى وضع مولودها داخل دراجة ثلاثية العجلات ''تريبوتور''.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت ليلة أمس الأحد، حيث اضطرت سيدة إلى وضع مولودها على الدراجة النارية بعد أن عجزت أسرتها في إيجاد سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و52 ثانية، سيدة في حالة صحية حرجة بعد أن وضعت مولودها بالدراجة النارية، في حين تكلف أحد المواطنين بتصويرها، معبرا عن غضبه الشديد عقب وقوع عطل في الدراجة وعدم تمكنهم من العثور على سيارة إسعاف بالصخيرات.


 

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