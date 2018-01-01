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لفتيت يوجه مذكرة مستعجلة للولاة والعمال تجاه رجال وأعوان السلطة

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 12:00 لفتيت يوجه مذكرة مستعجلة للولاة والعمال تجاه رجال وأعوان السلطة | بوليتيك
لفتيت يوجه مذكرة مستعجلة للولاة والعمال تجاه رجال وأعوان السلطة
عممت وزارة الداخلية مذكرة مستعجلة تبلغ فيها الولاة والعمال بأنه تقرر سن مذكرة موحدة للدفاع عن رجال السلطة وأعوان السلطة أمام القضاء في مختلف المنازعات التي هم طرف فيها سواء بصفتهم مدعين أو مدعى

"شــوف تيفي"


عممت وزارة الداخلية مذكرة مستعجلة تبلغ فيها الولاة والعمال بأنه تقرر سن مذكرة موحدة للدفاع عن رجال السلطة وأعوان السلطة أمام القضاء في مختلف المنازعات التي هم طرف فيها سواء بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم، وذلك بانتداب المصالح المركزية لوزارة الداخلية لمحامين متخصصين حسب طبيعة المتابعة، وتحملها لأعباء الدعاوى القضائية.

وتضيف المراسلة أن الكتابة العامة بوزارة الداخلية وبتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الداخلية ، ستعمل على التنسيق مع محامين متخصصين مشهود لهم بالكفاءة ، ومع الوكيل القضائي للمملكة. ودعت الولاة والعمال إلى مراسلة الكتابة العامة بجميع الحالات التي يتابع فيها رجال السلطة وأعوانهم بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم ، وذلك في القضايا التي تتعلق بمتابعتهم أثناء مزاولة مهنتهم.

متتبعون يرون أن وزارة الداخلية تهدف بهذا القرار الى الدفاع عن رجال السلطة وأعوانهم ورد الاعتبار إليهم ، ومن جهة أخرى تهدف إلى وضع يدها على جميع المتابعات أو الدعاوى القضائية التي تتعلق بهم.

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شوف تيفي وزارة الداخلية الولاة العمال

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