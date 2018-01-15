 بالفيديو والصور.. العثور على رضيع ميت بحاوية للأزبال بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق غدا الثلاثاء | مجتمع

أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق غدا الثلاثاء

مثير وبالصورة.. هاذ شي اللي بقا: الشيشة يوصلوها ليك حتا للدار | منوعات

مثير وبالصورة.. هاذ شي اللي بقا: الشيشة يوصلوها ليك حتا للدار

التعاون بين المغرب ورابطة الآسيان.. تموقع استراتيجي في فضاء اقتصادي يتيح تنويع الشركاء الاقتصاديين للمملكة | اقتصاد

التعاون بين المغرب ورابطة الآسيان.. تموقع استراتيجي في فضاء اقتصادي يتيح تنويع الشركاء

عـــاجل: مدير بنكة فالعطاوية شْـــفر الملاير وهرب لألمانيا | حوادث و حقوق

عـــاجل: مدير بنكة فالعطاوية شْـــفر الملاير وهرب لألمانيا

هاشحال ساوي الدرهم المغربي فالنهار الأول ديال التعويم ديالو | اقتصاد

هاشحال ساوي الدرهم المغربي فالنهار الأول ديال التعويم ديالو

عاجل..أرملة مرداس حيحات على المحاميين من القفص الزجاجي لحظات قبل انطلاق المحاكمة فوسط محكمة الاستئناف وهاشنو قالت ليهم | مجتمع

عاجل..أرملة مرداس حيحات على المحاميين من القفص الزجاجي لحظات قبل انطلاق المحاكمة فوسط محكمة

تقرير beiNsports المنتخبين الليبي و الغيني ينهيان الاستعدادات لمواجهتهما المرتقبة بملعب طنجة | بووز

تقرير beiNsports المنتخبين الليبي و الغيني ينهيان الاستعدادات لمواجهتهما المرتقبة بملعب طنجة

العماري يفضح المرشح لرئاسة الرجاء صغرور على المباشر : أنت اكبر منافق و عندك 100 الف وجه كنتي كتقول حسبان خاصو إمشي أو دابا وليتي معاه وصوتي عليه | بووز

العماري يفضح المرشح لرئاسة الرجاء ''صغرور'' على المباشر : أنت اكبر منافق و عندك 100 الف وجه كنتي كتقول

الحجز على شركة رجل أعمال تركي يسيرها برلماني بحزب البام .. والقضية فيها اختلاس وتبييض الأموال والنصب والاحتيال ..(تفاصيل صادمة) | مجتمع

الحجز على شركة رجل أعمال تركي يسيرها برلماني بحزب ''البام'' .. والقضية فيها اختلاس وتبييض الأموال

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بالفيديو والصور.. العثور على رضيع ميت بحاوية للأزبال بالبيضاء

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 11:44 بالفيديو والصور.. العثور على رضيع ميت بحاوية للأزبال بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالفيديو والصور.. العثور على رضيع ميت بحاوية للأزبال بالبيضاء
عثَر مُتشرد ليلة البارحة الأحد-الإثنين، على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية للأزبال بحي كارتي كوبا بالدارالبيضاء بالقرب من المسجد الحسن الثاني.

شوف تيفي

 

عثَر مُتشرد ليلة البارحة الأحد-الإثنين، على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية للأزبال بحي كارتي كوبا بالدارالبيضاء بالقرب من المسجد الحسن الثاني.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المتشرد الذي عثر على الرضيع المتوفى من شدة البرد، أشعر السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان من أجل فتح تحقيق في القضية ومحاولة التعرف على هوية الأم، فيما تم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي.

ومن جهتهم، عبر ساكنة حي كارتي كوبا بالبيضاء عن استنكارهم مطالبين من العناصر الأمنية معاقبة والدة الرضيع المتخلى عنه وإنزال أشد العقوبات عليها.

 



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي ازبال جثة رضيع الدارالبيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل: مدير بنكة فالعطاوية شْـــفر الملاير وهرب لألمانيا | حوادث و حقوق

عـــاجل: مدير بنكة فالعطاوية شْـــفر الملاير وهرب لألمانيا

صادم وبالفيديو.. سيدة حامل ولدات في تريبورتور بالصخيرات | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. سيدة حامل ولدات في ''تريبورتور'' بالصخيرات

خطــير و بالفيديو ..من زاوية أخرى.. شوفو السرعة المفرطة التي تسببت في حادثة سير بين سيارة خفيفة وتريبورتور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

خطــير و بالفيديو ..من زاوية أخرى.. شوفو السرعة المفرطة التي تسببت في حادثة سير بين سيارة خفيفة وتريبورتور بالقنيطرة

صـــادم.. الشيخ اللي هتك عرض أربع طفلات.. اعترف أمام الضابطة القضائية أنه كان كيعطيهم دريهمات .. | حوادث و حقوق

صـــادم.. الشيخ اللي هتك عرض أربع طفلات.. اعترف أمام الضابطة القضائية أنه كان كيعطيهم دريهمات ..

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..من قلب باب سبتة شهادات صادمة لناجيات من حادث التدافع اللي ماتو فيه 2 عيالات دخلو يشريو السلعة وهاشنو وقع بالضبط | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..من قلب باب سبتة شهادات صادمة لناجيات من حادث التدافع اللي ماتو فيه 2 عيالات دخلو يشريو السلعة وهاشنو وقع بالضبط

فضيحة ...تخلط ليهم الماء ديال الشتاء مع الواد الحار فاسباتة..شوفو أشنو وقع | خارج البلاطو

فضيحة ...تخلط ليهم الماء ديال الشتاء مع الواد الحار فاسباتة..شوفو أشنو وقع

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لأم على الهواء بسبب تحرش زوجها بابنتهما | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو أشنو وقع لأم على الهواء بسبب تحرش زوجها بابنتهما

..حكاية مثيرة لمغربي من تطوان كمل قرايتو فاسبانيا خطفوه من طاطا وداوه للبوليساريو لمدة 23سنة..شوفو كيفاش عاش وهاشنو داز عليه فتندوف..كانو كايعطيونا العصا و العدس وهاكيفاش رجعت للمغرب | خارج البلاطو

..حكاية مثيرة لمغربي من تطوان كمل قرايتو فاسبانيا خطفوه من طاطا وداوه للبوليساريو لمدة 23سنة..شوفو كيفاش عاش وهاشنو داز عليه فتندوف..كانو كايعطيونا العصا و العدس وهاكيفاش رجعت للمغرب

﻿

آخر المستجدات

أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق غدا الثلاثاء | مجتمع
منذ 18 دقيقة

أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق غدا الثلاثاء

مثير وبالصورة.. هاذ شي اللي بقا: الشيشة يوصلوها ليك حتا للدار | منوعات

مثير وبالصورة.. هاذ شي اللي بقا: الشيشة يوصلوها ليك حتا للدار

التعاون بين المغرب ورابطة الآسيان.. تموقع استراتيجي في فضاء اقتصادي يتيح تنويع الشركاء الاقتصاديين للمملكة | اقتصاد

التعاون بين المغرب ورابطة الآسيان.. تموقع استراتيجي في فضاء اقتصادي يتيح تنويع الشركاء

عـــاجل: مدير بنكة فالعطاوية شْـــفر الملاير وهرب لألمانيا | حوادث و حقوق

عـــاجل: مدير بنكة فالعطاوية شْـــفر الملاير وهرب لألمانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.