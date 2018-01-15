بالفيديو والصور.. العثور على رضيع ميت بحاوية للأزبال بالبيضاء ﻿

عثَر مُتشرد ليلة البارحة الأحد-الإثنين، على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية للأزبال بحي كارتي كوبا بالدارالبيضاء بالقرب من المسجد الحسن الثاني.

شوف تيفي

عثَر مُتشرد ليلة البارحة الأحد-الإثنين، على جثة رضيع حديث الولادة بحاوية للأزبال بحي كارتي كوبا بالدارالبيضاء بالقرب من المسجد الحسن الثاني.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المتشرد الذي عثر على الرضيع المتوفى من شدة البرد، أشعر السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان من أجل فتح تحقيق في القضية ومحاولة التعرف على هوية الأم، فيما تم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي.

ومن جهتهم، عبر ساكنة حي كارتي كوبا بالبيضاء عن استنكارهم مطالبين من العناصر الأمنية معاقبة والدة الرضيع المتخلى عنه وإنزال أشد العقوبات عليها.





