عاجل..نايضة بمؤسسة تعليمية ضواحي سيدي سليمان والقضية فيها تلميذ مات في ظروف غامضة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الثانوية الإعدادية قاسم أمين المتواجدة بجماعة دار بلعامري ضواحي سيدي سليمان، تعرف في هذه اللحظات خروج العشرات من التلاميذ من أجل الاحتجاج والتعبير عن الغضب عقب وفاة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الثانوية الإعدادية قاسم أمين المتواجدة بجماعة دار بلعامري ضواحي سيدي سليمان، تعرف في هذه اللحظات خروج العشرات من التلاميذ من أجل الاحتجاج والتعبير عن الغضب عقب وفاة تلميذ يدرس بالمؤسسة التعليمية المذكورة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل وفاة التلميذ أن هذا الأخير، لعب مباراة كرة قدم، الأسبوع الماضي، ضمن فريق شكله أستاذ لمادة التربية البدنية، ليتعرض إلى إصابة خطيرة على مستوى الساق، تناول بعدها دواء من أجل العلاج، إلا أنه فارق الحياة فجأة ودون سابق إنذار.

وأشار ذات المصدر أن التلميذ المتوفى، يتيم الأب، مبرزا بأن والدته التي تعمل بمدينة بركان لم تصدق أن فلذة كبدها فارق الحياة في ظروف غامضة.