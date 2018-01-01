الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تخرج عن صمتها وتفجرها في وجه صارم الفهري ومصطفى الخلفي ﻿

قالت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام أنها ترفض الدخول في أي بوليميك عقيم مع الرئيس السابق للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي ورئيس مؤسسة المعهد العالي لمهن

شوف تيفي

قالت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام أنها ترفض الدخول في أي بوليميك عقيم مع الرئيس السابق للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي ورئيس مؤسسة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما برغبة وإصرار وزير الاتصال السابق، صاحب "دفاتر التحملات" الشهيرة ومؤسس معهد عالي في حالة شلل حسب تعبير المخرج إدريس شويكة.

وأضافت الغرفة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه من الضروري تذكير صارم الفاسي الفهري ببعض الحقائق الدامغة جوابا على ما جاء في استجوابه المعنون ب "صارم الفاسي الفهري يجيب على منتفضي الفن السابع"، وجوابا على تصريح أحد المسئولين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذلك ملاحظات بعض الأشخاص بالمواقع الاجتماعية.

وقال المخرج إدريس شويكة الناطق الرسمي باسم الغرفة أن بعض الأشخاص، ومنهم مع الأسف كمشة من الأقلام المرتزقة بالفيسبوك، حاولوا التشكيك في مصداقية بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الناجحة والمعبرة بقوة وصدق عن الوضع المتردي الذي آل إليه قطاع السينما والسمعي البصري والثقافي عموما، نتيجة شيوع سياسة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة في جل المؤسسات العمومية بالقطاع، ولحسن الحظ أن غالبية مكونات الشعب المغربي تعرف جيدا أن مبدعين وفنانين أمثال لطيف لحلو ومحمد عبد الرحمان التازي ولحسن زينون وعبد الكريم الدرقاوي ومحمد مفتاح وعبد الحق الزروالي وسعيد الناصري وإدريس اشويكة وعبد الله العمراني وعبد الرحيم العادلي وعمر بنحمو وصلاح الجبلي وزهيرة صديق وزهور السليماني ورقية بنحدو وسلوى الجوهري...، ليسوا لا "فاشلين" ولا "شلاهبية" ولا "بزناسة"، بل مبدعون حقيقيون تشهد أعمالهم الرائدة والراقية بذلك.

كما أن صوتا مبحوحا خرج من دار لبريهي محاولا تحميل كل المسئولية لدفاتر التحملات ولوزير الاتصال السابق ومجموعته الذين سنوها، متناسيا أن المشكلة ليست محصورة في دفتر التحملات فقط، رغم علاته، بل في طريقة تطبيقه العرجاء من جهة، والخرق السافر لبعض فقراته الأساسية، مثل تشكيلة لجنة اختيار المشاريع، التي من المفروض أن تكون مستقلة وموضوعية، والتي تتكون من خمسة موظفين تابعين للقناة وثلاثة أشخاص يعينهم ويرأسهم المدير العام ! الشيء الذي يجعلها تفتقد أساسا الموضوعية والاستقلالية الضروريتين لكل اختيار.

وأضاف المتحدث ذاته أن عدم احترام الفقرة التي تأكد على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع شركات الإنتاج الوطنية، فالإحصائيات تأكد أن أكثر من 80 في المائة من الإنتاجات تمنح لخمس شركات محددة، منها على الخصوص شركات لمسئولين كبار أو مقربين منهم، مع الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين.