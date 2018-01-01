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بعد شهر من الاعتقال.. محكمة إسرائيلية ستصدر حكمها اليوم بشـأن عهد التميمي

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 10:49 بعد شهر من الاعتقال.. محكمة إسرائيلية ستصدر حكمها اليوم بشـأن عهد التميمي | دولي
بعد شهر من الاعتقال.. محكمة إسرائيلية ستصدر حكمها اليوم بشـأن عهد التميمي
تصدر محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، قرارها بشأن عهد التميمي التي تم اعتقالها قبل شهر بالتزامن مع الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

"شــوف تيفي"

 

تصدر محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، قرارها بشأن عهد التميمي التي تم اعتقالها قبل شهر بالتزامن مع الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

 وكانت التميمي البالغة من العمر 16 عاما، قد اعتقلت قبل 25 يوما، ووجهت إليها تهمة ضرب جنديين إسرائيليين، في قريتها مع ابنة عمها نور، التي أفرج عنها في وقت سابق بكفالة مالية، كما اعتقلت والدتها قبل 24 يوما، وأثار اعتقال التميمي غضبا فلسطينيا وعربيا وعالميا، وسلط الضوء على انتهاكات الجيش الإسرائيلي لحقوق الأطفال، وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن لسنوات عدة، حسب ما أوردته صحيفة "روسيــا اليوم" .

وظهرت عهد ونور في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما تدفعان وتضربان جنديين إسرائيليين كانا في فناء منزل عائلة عهد في قرية النبي صالح قرب رام الله وسط الضفة الغربية أواخر ديسمبر  الماضي.

 

 

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