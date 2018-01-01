برشلونة ينتشي بالصدارة.. وريال مدريد قريب من الهبوط ﻿

موسم كروي للنسيان بالنسبة لنادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أصبح نادي ريال مدريد قريبا من منطقة الهبوط، بينما ينتشي غريمه التقليدي بالصدارة.

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موسم كروي للنسيان بالنسبة لنادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أصبح نادي ريال مدريد قريبا من منطقة الهبوط، بينما ينتشي غريمه التقليدي بالصدارة.

وجاء ذلك بعدما حصد النادي الملكي 32 نقطة في 18 مباراة إذ يحتل الرتبة الرابعة، بينما وبعد فوز برشلونة المثير على مضيفه ريال سوسيداد، أمس الأحد، أدى إلى اتساع الفارق مع ريال مدريد إلى 19 نقطة.

ومن جهتها عبرت الجماهير المدريدية عن خيبة أملها بعد النتائج المسجلة، أملا في تحقيق نتيجة الفوز في مباراة باريس سان جرمان الفرنسي برسم دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.