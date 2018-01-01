أمطار قوية و رعدية بالدارالبيضاء و هذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومع الاثنين، أن تكون الأجواء باردة مع تكون جليد فوق المرتفعات والهضاب العليا، وتكون السماء غائمة حيث ستنزل أمطار أو زخات رعدية أحيانا فوق السواحل ما بين

شــــوف تيفي:

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومع الاثنين، أن تكون الأجواء باردة مع تكون جليد فوق المرتفعات والهضاب العليا، وتكون السماء غائمة حيث ستنزل أمطار أو زخات رعدية أحيانا فوق السواحل ما بين الدار البيضاء وطرفاية.

كما ستنتشر سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية قوية أحيانا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالسهول الغربية المجاورة، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستتغمم الأجواء أكثر فأكثر، ابتداء من الزوال، شمال الأقاليم الجنوبية، حيث ستسقط زخات مطرية رعدية محلية. كما ستهم تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومن المحتمل الهضاب العليا الشرقية، وذلك فوق المرتفعات التي يتعدى علوها 1300 متر.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا منتظمة نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة من القطاع الشمالي إلى شرقية بالسفوح الجنوبية الشرقية، وبالسهول الشمالية الغربية، وبالمنطقة الشرقية.