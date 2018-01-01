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جامعة لقجع تزف خبرا سارا لأندية البطولة

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 09:20 جامعة لقجع تزف خبرا سارا لأندية البطولة | سبور
جامعة لقجع تزف خبرا سارا لأندية البطولة
قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمديد فترة انتهاء الميركاتو الشتوي إلى غاية 27 من الشهر الجاري وذلك بعدما تزامن الميركاتو مع منافسات الشان التي تعرفها بلادنا.

شوف سبور

 

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمديد فترة انتهاء الميركاتو الشتوي إلى غاية 27 من الشهر الجاري وذلك بعدما تزامن الميركاتو مع منافسات الشان التي تعرفها بلادنا.

وكانت مجموعة من أندية البطولة الوطنية الاحترافية قد طالبت من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمديد فترة الانتقالات الشتوية حتى يتسنى لها اختيار محترفين جدد خلال مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في كأس إفريقيا للمحليين.

تجدر الإشارة، إلى أن الميركاتو الشتوي انطلق في 20 دجنبر الماضي ويستمر إلى غاية 17 يناير الحالي غير أن تزامن اختتامه مع تواصل منافسات الشان دفع الأندية إلى طلب تأجيل انتهاء الميركاتو.

 

 

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جامعة لقجع أندية البطولة الميركاتو الشتوي

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