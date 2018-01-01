زعيم سياسي في ورطة بسبب خطيبة الأمير هاري ﻿

وجد زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، نفسه في موقف محرج بعد أن ظهرت مطالبات باستقالته عقب نشر صحيفة بريطانية لتصريحات اتسمت بالعنصرية أدلت بها صديقته عن ميجان

"شوف تيفي"

وجد زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، نفسه في موقف محرج بعد أن ظهرت مطالبات باستقالته عقب نشر صحيفة بريطانية لتصريحات اتسمت بالعنصرية أدلت بها صديقته عن ميجان ماركل خطيبة الأمير هاري، وذلك حسب ما كشف عنه وكالة "رويترز" البريطانية أمس الأحد.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن هنري بولتون، أصبح في العام الماضي رابع زعيم خلال عام واحد يتولى رئاسة حزب الاستقلال الذي ساعد في الوصول إلى إجراء استفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتصدرت أخباره الصحف الشعبية في عيد الميلاد بعد أنباء عن تركه زوجته من أجل جو مارني وهي عارضة أزياء تبلغ من العمر 25 عاما من أعضاء الحزب.

وأكدت الوكالة البريطانية أن صحيفة "الديلي ميل"، نشرت أمس الأحد سلسلة رسائل بعثت بها جو مارني لأحد أصدقائها وردت بها تعليقات هجومية عن ماركل وعن السود، ونشرت الصحيفة كذلك اعتذارا من مارني التي قالت إن تصريحاتها "أخرجت من سياقها".

وعلاقة بالموضوع تضيف الوكالة، فقد قال بيل إيثريدج عضو حزب الاستقلال وعضو البرلمان الأوروبي "حان الوقت لأن يقدم هنري بولتون استقالته كزعيم لحزب الاستقلال. يجب أن يرحل، يجب أن يرحل سريعا، يجب أن يرحل بأكبر قدر ممكن من الهدوء".