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المرنيسي يجتمع بلاعبيه ويؤكد تشبثه بالرئاسة

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 03:41 المرنيسي يجتمع بلاعبيه ويؤكد تشبثه بالرئاسة | سبور
المرنيسي يجتمع بلاعبيه ويؤكد تشبثه بالرئاسة
اجتمع أحمد المرنيسي، رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، والممارس في القسم الوطني الثاني رفقة بعض أعضاء المكتب المسير للفريق واللاعبين لمناقشة الوضعية الراهنة للفريق والرواتب والمكافآت التي

'' شوف سبور''

اجتمع أحمد المرنيسي، رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، والممارس في القسم الوطني الثاني رفقة بعض أعضاء المكتب المسير للفريق واللاعبين لمناقشة الوضعية الراهنة للفريق والرواتب والمكافآت التي يدين بها الفريق لهم.

وتعهد الرئيس وأعضاء مكتبه الحاضرين بدفع الأجور تدريجيا في الأيام المقبلة، مؤكدا على أنه يقدم كل ما لديه من أجل تحسين وضعية اللاعبين وإخراجهم من الأزمة المالية التي يمرون منها.

وخلص الاجتماع إلى أن المرحلة الراهنة ، تتطلب الحفاظ على الاستقرار و الحكمة والتبصر في معالجة كافة الإشكاليات المطروحة، عبر تظافر جهود مكونات النادي من مكتب مسير وإدارة تقنية و لاعبين للتغلب على هذه اللحظات.

ويبدو من خلال خطاب الرئيس المرنيس أمام لاعبيه، أنه غير مستعد لترك كرسي الرئاسة ومواصلة تسييره للفريق رغم الرفض القاطع للجماهير الماصوية.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المغرب الفاسي أحمد المرنيسي

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