تجريــد أستاذ جامعي من لقبه الأكاديمي لاتهامه بالتحرش الجنسي ﻿

ذكرت وسائل إعلام رسمية إن وزارة التعليم الصينية جردت أستاذا جامعيا من لقبه الأكاديمي لاتهامه بالتحرش جنسيا ببعض الطالبات، في قضية أثارت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

''شــوف تيفي''

ذكرت وسائل إعلام رسمية إن وزارة التعليم الصينية جردت أستاذا جامعيا من لقبه الأكاديمي لاتهامه بالتحرش جنسيا ببعض الطالبات، في قضية أثارت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت جامعة بيهانغ في بكين أنها أقالت تشين ''شياو وو'' من مناصبه في التدريس بعد تحقيق أثبت تورطه في ''سلوكيات تحرش جنسي'' انتهكت بشدة قواعد الأخلاق المهنية وقواعد السلوك.

وكانت صحيفة بكين يوث ديلي نقلت من قبل عن تشين قوله إنه لم يرتكب ''أي فعل غير قانوني''، لكن لم يتسن لرويترز الحصول على تعقيب منه لأن الجامعة رفضت تقديم رقم هاتفه وقالت إنه يرفض المقابلات، وبدأ تحقيق الجامعة بعدما اتهمت طالبة سابقة تشين بالتحرش جنسيا بها قبل 13 عاما في مدونة إلكترونية انتشرت سريعا بعد نشرها ، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء .

وقالت الإذاعة الصينية الرسمية ''قررت الوزارة تجريد تشين شياو وو من درجة عالم نهر يانغتسي'' في إشارة إلى لقب أكاديمي يمنح لأفراد في الدرجات التعليمية العليا.