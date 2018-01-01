هذا ما قرره السلامي بخصوص إصابة بانون ﻿

قرر جمال السلامي مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، اليوم الأحد، إعفاء بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي من خوض الحصة التدريبية استعدادا للمباراة المقبلة أمام غينيا المقررة يوم الأربعاء

'' شوف سبور''

قرر جمال السلامي مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، اليوم الأحد، إعفاء بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي من خوض الحصة التدريبية استعدادا للمباراة المقبلة أمام غينيا المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وفضل السلامي إراحة مدافعه تفاديا لتفاقم الإصابة التي تعرض لها في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب موريتانيا.

وإلى جانب بانون فقد أراح الناخب الوطني من التداريب كلا من عبدالجليل جبيرة ومحمد الناهيري ونايف أكرد والمهدي برحمة وصلاح الدين السعيدي وزكرياء حدراف وأيوب الكعبي وإسماعيل الحداد.