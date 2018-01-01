صـــادم.. الشيخ اللي هتك عرض أربع طفلات.. اعترف أمام الضابطة القضائية أنه كان كيعطيهم دريهمات .. ﻿

تفجرت فضيحة هتك عرض أربع طفلات بطلها شيخ مسن عمره 87 سنة ، أحالته الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، الجمعة الماضي ، بتهمة هتك عرض

''شــوف تيفي''

تفجرت فضيحة هتك عرض أربع طفلات بطلها شيخ مسن عمره 87 سنة ، أحالته الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، الجمعة الماضي ، بتهمة هتك عرض قاصرات عن طريق التغرير بهن.

وكشفت مصادر مطلعة لـ ''الصباح'' أن المتهم حوصر من قبل شباب بزقاق ضيق، إلى أن حضرت والدتا طفلتين، وبعدها عناصر الشرطة التي اقتادت الشيخ إلى مقر فرقة الشرطة القضائية.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الموقوف، وهو موظف سابق بوزارة الاقتصاد والمالية، قضى ثلاثة أيــام من الحراسة النظرية ، إذ أحيل في بداية الأمر على وكيل الملك، وبعدما اطلع على محاضر الضابطة القضائية وصدم باعترافاته التلقائية مقابل منحه دريهمات للمغتصبات أمرت الضابطة القضائية بتعميق البحث معه إلى جانب جميع الأسر التي تشتبه في اعتداء المسن على الطفلات، مع إحالته على الوكيل العام للملك.