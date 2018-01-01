 إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي ﻿
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إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 02:01 إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي | دولي
إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي
أفاد مصدر رسمي بأن مجهولين أضرموا النار اليوم الأحد في واجهة كنيسة كاثوليكية بمدينة مليبيا الواقعة جنوب غرب العاصمة سانتياغو احتجاجا على الزيارة التي سيشرع في إجرائها يوم الاثنين البابا فرنسيس

شــــوف تيفي:

أفاد مصدر رسمي بأن مجهولين أضرموا النار اليوم الأحد في واجهة كنيسة كاثوليكية بمدينة مليبيا الواقعة جنوب غرب العاصمة سانتياغو احتجاجا على الزيارة التي سيشرع في إجرائها يوم الاثنين البابا فرنسيس إلى الشيلي.

وأضاف المصدر ذاته أن الهجوم استهدف كنيسة ''سان أوغوستين'' المصنفة تراثا وطنيا والواقعة على بعد 70 كلم من سانتياغو.

واتصل أحد المارة بمصالح الإطفاء بعدما عاين النيران بمدخل الكنسية التي لم تكن صالحة كفضاء للعبادة بعدما تضررت على إثر الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير 2010.

وقد نجحت مصالح الإطفاء في احتواء ألسنة اللهب والحؤول دون انتقالها إلى وسط الكنيسة.

وقال مسؤول بالشرطة الشيلية، في تصريح نشرته وسائل الإعلام المحلية، أن مجموعة من الأشخاص بميليبيا ألحقوا خسائر بالمدخل الرئيسي للكنسية وتركوا في الوقت ذاته رسالة بمحيطها منددة بزيارة البابا إلى الشيلي.

ويتعلق الأمر بالهجوم السادس من نوعه التي تتعرض له كنائس الشيلي قبل وصول البابا فرنسيس مساء غد الاثنين الى البلاد حيث من المقرر تنظيم فعاليات حاشدة بسانتياغو وتيميكو (جنوب) وإيكيكي (شمال) في إطار هذه الزيارة التي ستمتد الى غاية 18 يناير الجاري.

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شــوف تيفي المغرب الشيلي لإضرام النار كنيسة

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