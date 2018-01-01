معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته الخاصة .. ﻿

بعد اعتداء برشلونة الذي نفذه 11 جهاديا مغربيا في 17 غشت الماضي، وتفكيك الأمن المغربي والإسباني خلية بين الناظور ومليلية كانت تستهدف ثكنات عسكرية وأمنيين وعسكريين، كشفت معطيات جديدة أن جهاز المشاة

''شــوف تيفي''

بعد اعتداء برشلونة الذي نفذه 11 جهاديا مغربيا في 17 غشت الماضي، وتفكيك الأمن المغربي والإسباني خلية بين الناظور ومليلية كانت تستهدف ثكنات عسكرية وأمنيين وعسكريين، كشفت معطيات جديدة أن جهاز المشاة التابع للجيش الإسباني، يستعد لإخراج مخابراته الخاصة إلى حيز الوجود.

وحسب صحيفة ''أخبار اليوم''، ستعمل وزارة الدفاع الإسبانية على خلق هذا الجهاز خلال السنة الجارية، حيث لن يكون مرتبطا بمركز استخبارات القوات المسلحة الإسبانية.

تقارير إسبانية كفشت أن القرار كان مفاجئا، لكن تخوف السلطات من إمكانية عمل الجماعات الجهادية على استقطاب عناصر من الجيش، أو استهداف منشْآت عسكرية، أو استهداف أمنيين عجل بتأسيس جهاز استخباراتي جديد لوحدات المشاة.

مصادر أخرى أشارت إلى أن التفكير في إنشاء الجهاز الجديد جاء بعد إعلان المغرب، يوم 5 شتنبر الماضي، اعتقال 6 جهاديين مغاربة بين سبتة والناظور، ''خططوا لسرقة الأسلحة من قوات الأمن الإسبانية''، ومن الوحدات العسكرية، وحتى قتل الامنيين والعسكريين الذين يحرسونها.