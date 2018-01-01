 فيلم '' الدار البيضاء بنتي '' يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي ﻿
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فيلم '' الدار البيضاء بنتي '' يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 01:48 فيلم الدار البيضاء بنتي يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي | ثقافة و فنون
فيلم '' الدار البيضاء بنتي '' يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي
توج الفيلم القصير '' الدار البيضاء بنتي '' للمخرج المغربي عماد الزواغي بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي الذي اختتم مساء اليوم الأحد.

''شــوف تيفي''

توج الفيلم القصير '' الدار البيضاء بنتي '' للمخرج المغربي عماد الزواغي بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي الذي اختتم مساء اليوم الأحد.

وفاز بجائزة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة للدورة، التي ترأسها المخرج محمد الشريف الطريبق، فيلم ''آيس كريم'' للمخرج المصري محمد عصام أبو العينين، ومنحت اللجنة، التي ضمت الفنان صلاح الدين بنموسى والفنانة نورا الصقلي، جائزة أفضل موهبة سينمائية صاعدة للمخرج العراقي صاحب شريط '' البنفسجية''.

وتبارى في المسابقة الرسمية لهذه التظاهرة 15 فيلما مثلت المغرب والعراق ومصر والجزائر وسوريا، وتميزت الدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي، الذي تنظمه جمعية الشباب المبدع بكلميم، بتكريم كل من الفنانة سعاد صابر والفنان محمد عاطفي اعترافا بمسارهما الفني المتميز وما قدماه من أعمال متميزة للدراما المغربية.

وتضمن برنامج المهرجان، الذي حلت عليه السينما التشادية ضيفة، فقرات موسيقية ومنتدى خاص بالمبدعين الشباب وورشات في الموسيقى والمقاولة الاجتماعية، وفقرة بانوراما، والقافلة السينمائية، والدروس السينمائية (ماستر كلاس) وورشات حول التكوين في تقنيات السينما.

كما نظمت في إطار فقراته ندوة حول ''السينما والموسيقى: تقاطعات جمالية''، شارك فيها نخبة من نقاد السينما بالمغرب.

‫شوف تيفي

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