مــــافيا العقار تورط مسؤولين كــبار .. والقضية وصلات للديوان الملكي ﻿

يعيش مالكو عقار بالسعيدية، مساحته 33 هكتارا صدمة كبيرة بعد رفض المحكمة الابتدائية ببركان الحكم لهم بتعويض عن السطو على عقارهم، بحجة سبقية البت في الملف.

''شــوف تيفي''

يعيش مالكو عقار بالسعيدية، مساحته 33 هكتارا صدمة كبيرة بعد رفض المحكمة الابتدائية ببركان الحكم لهم بتعويض عن السطو على عقارهم، بحجة سبقية البت في الملف.

وحسب مالكي العقار، فبعد سنوات من النزاع مع شخصيات نافذة بالسعيدية سطت على عقارهم وحفظته بناء على وثائق مزورة بتواطؤ مع المحافظ السابق ببركان، عقدوا لقاء مع مصطفى الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات، إذ اقترح عليهم طلب تعويض أمام القضاء، بحكم أن مسطرة المطالبة باسترجاع العقار معقدة وطويلة، وأن المتهمين بالسطو شرعوا في بناء إقامات سكنية وحولوا جزء منه إلى مناطق خاصة بالفيلات، حسب ما أوردته يومية ''الصباح''.

وبناء على نصائح وزير العدل السابق ، تقدم مالكو العقار بدعوى التعويض أمام ابتدائية بركان ضد أفراد مافيا العقار، مستعينين بالتزامهم المصادق عليه، ووثيقة عبارة عن رسالة جوابية من المحافظ العام ، بعد وضع شكاية لدى الديوان الملكي ، يقر فيها بوقوع خطأ في تحفيظ العقار، وأنه حفظ عن طريق التدليس والتزوير.