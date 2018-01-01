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6300 مليار حجم القروض البنكية صعبة الاسترداد

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 01:35 6300 مليار حجم القروض البنكية صعبة الاسترداد | اقتصاد
6300 مليار حجم القروض البنكية صعبة الاسترداد
كشفت إحصائيات جديدة أن حجم القروض البنكية معلقة الأداء سجل ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق، بعدما وصلت قيمته الإجمالية مع متم السنة الماضية 2017 إلى 6300 مليار سنتيم وهو ما ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر

''شــوف تيفي''

كشفت إحصائيات جديدة أن حجم القروض البنكية معلقة الأداء سجل ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق، بعدما وصلت قيمته الإجمالية مع متم السنة الماضية 2017 إلى 6300 مليار سنتيم وهو ما ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بالقروض، الأمر الذي بات يطرح صعوبات كبيرة لدى البنوك التي لم تنجح في تصفية القروض معلقة الأداء المتراكمة عليها، ويدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في منح القروض.

وأوضحت المعطيات التي حصلت عليها ''المساء'' أن تفاقم حجم القروض البنكية غير المستردة من الزبناء بلغ أعلى مستوياته، بعدما تجاوز 63 مليون درهم، لافتة، في السياق ذاته، إلى أن نصف حجم القروض معلقة الأداء يوجد في ذمة الشركات والمقاولات المغربية، إذ بلغت قيمة القروض التي تدين بها البنوك للمقاولات 3850 مليار سنتيم، في حين تمثل قروض الاستهلاك معلقة الأداء 9 في المائة فقط من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك.

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شوف تيفي المغرب قروض البنكية الاسترداد

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