الكعبي يتصدر هدافي كأس أمم إفريقيا للمحليين ﻿

تصدر أيوب الكعبي لاعب فريق نهضة بركان والمنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، هدافي الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تجرى أطوارها بالمغرب في الفترة ما بين 13يناير و4 فبراير

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تصدر أيوب الكعبي لاعب فريق نهضة بركان والمنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، هدافي الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تجرى أطوارها بالمغرب في الفترة ما بين 13يناير و4 فبراير المقبل.

وسجل الكعبي هدفين أمام منتخب موريتانيا في مباراة الافتتاح ويليه لاعبي فريق الوداد البيضاوي إسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي بهدف واحد.

فيما يلي باقي هدافي البطولة :

هدف واحد: إسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي (المغرب)، عمر سليمان وسيف الدين مالك (السودان)، سوكو أمادو (غينيا)، شارليس هامبيرا (ناميبيا)، لازاروس كامبولي وأوكيستين كاباسو وفاكسون كابومبو (زامبيا)، ديريك نسيبامبي (أوغندا).