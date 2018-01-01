مثير..على قْـــبل 800 درهم قتل صاحبو و تخبا فمقبرة ببركان ﻿

في إطار قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت جرت أحداثها صباح الجمعة 12 يناير 2018 بأحد المقاهى بزنقة المجزرة بحي السعادة ببركان والتي كان ضحيتها شاب من مواليد سنة 1988 ينحدر من مدينة فاس، تمكنت

شــــوف تيفي:

في إطار قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت جرت أحداثها صباح الجمعة 12 يناير 2018 بأحد المقاهى بزنقة المجزرة بحي السعادة ببركان والتي كان ضحيتها شاب من مواليد سنة 1988 ينحدر من مدينة فاس، تمكنت مصالح الأمن الوطني بمنطقة أمن بركان، من إيقاف المعتدي .

وهو شاب مواليد 1987 بفاس من ذوي السوابق العدلية.

و حسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' من مصدر أمني،بينت المعطيات الأولية أن شجارا نشب بين الطرفين على إثر خلاف حول مبلغ مالي قدره 800 درهما أسفر على تبادل العنف وتلقي الضحية طعنة على مستوى صدره بواسطة أداة حادة لينقل إلى قسم المستعجلات أين لفظ آخر أنفاسه.

معلومات دقيقة توفرت لدى مصالح أمن بركان حول مكان اختباء الموقوف على إثر فراره مكنت من إيقافه وسط مقبرة دوار واو لوت التي تتواجد خارج المدار الحضري.

و أسفرت العملية على حجز 85 غراما من مخدر الشيرا، سكين متوسط الحجم ( مطوي) ومبلغ مالي قدره 670 درهما يشتبه في كونها من عائدات ترويج المخدر المحجوز.

يما تم نقل الموقوف إلى قسم المستعجلات حيث تلقى العلاجات الضرورية جراء معاينة تبين أنه يحمل جروحا على مستوى مؤخرة الرأس والأذن اليسرى.

هذا وقد جرت أطوار إعادة تمثيل الجريمة، بينما الموقوف يخضع لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.