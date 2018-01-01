كـــــــارثة بيئية تــهدد مياه شرب ملايين المغاربة ﻿

كارثة بيئية غير مسبوقة انتهى إليها مشروع بناء سجني ''العرجات 1 و 2'' اللذين كلفا مليارات السنتيمات دون احترام المواصفات، بعد أن تسربت آلاف الأمتار المكعبة من مياه الواد الحار إلى بحيرة السد، التي

''شــوف تيفي''

كارثة بيئية غير مسبوقة انتهى إليها مشروع بناء سجني ''العرجات 1 و 2'' اللذين كلفا مليارات السنتيمات دون احترام المواصفات، بعد أن تسربت آلاف الأمتار المكعبة من مياه الواد الحار إلى بحيرة السد، التي تؤمن الماء الصالح للشرب لأزيد من تسعة ملايين نسمة، نتيجة إنجاز المشروع في غياب شبكة التطهير.

وحسب مصادر ''المساء'' ، فقد دقت مكونات الشبكة البيئية ''رقراق'' ناقوس الخطر بعد زيارة ميدانية أكدت تلوث مياه السد بالواد الحار غير المعالج من سجني ''العرجات'' ومنطقة سيدي علال البحراوي، مما سيؤثر على جودة المياه التي يشرب منها سكان مدن سلا الرباط تمارة المحمدية والدار البيضاء.