 كـــــــارثة بيئية تــهدد مياه شرب ملايين المغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي | دولي

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته الخاصة .. | دولي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته

فيلم الدار البيضاء بنتي يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي | ثقافة و فنون

فيلم '' الدار البيضاء بنتي '' يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي

مــــافيا العقار تورط مسؤولين كــبار .. والقضية وصلات للديوان الملكي | حوادث و حقوق

مــــافيا العقار تورط مسؤولين كــبار .. والقضية وصلات للديوان الملكي

6300 مليار حجم القروض البنكية صعبة الاسترداد | اقتصاد

6300 مليار حجم القروض البنكية صعبة الاسترداد

ابراهيم دياز : أنا فخور باللعب لمنتخب إسبانيا (فيديو) | بووز

ابراهيم دياز : أنا فخور باللعب لمنتخب إسبانيا (فيديو)

مثير..على قْـــبل 800 درهم قتل صاحبو و تخبا فمقبرة ببركان | حوادث و حقوق

مثير..على قْـــبل 800 درهم قتل صاحبو و تخبا فمقبرة ببركان

عـــــاجل: بسبب سوء الأحوال الجوية..سقوط طائرة صغيرة | دولي

عـــــاجل: بسبب سوء الأحوال الجوية..سقوط طائرة صغيرة

كـــــــارثة بيئية تــهدد مياه شرب ملايين المغاربة | مجتمع

كـــــــارثة بيئية تــهدد مياه شرب ملايين المغاربة

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

كـــــــارثة بيئية تــهدد مياه شرب ملايين المغاربة

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 00:35 كـــــــارثة بيئية تــهدد مياه شرب ملايين المغاربة | مجتمع
كـــــــارثة بيئية تــهدد مياه شرب ملايين المغاربة
كارثة بيئية غير مسبوقة انتهى إليها مشروع بناء سجني ''العرجات 1 و 2'' اللذين كلفا مليارات السنتيمات دون احترام المواصفات، بعد أن تسربت آلاف الأمتار المكعبة من مياه الواد الحار إلى بحيرة السد، التي

''شــوف تيفي''

كارثة بيئية غير مسبوقة انتهى إليها مشروع بناء سجني ''العرجات 1 و 2'' اللذين كلفا مليارات السنتيمات دون احترام المواصفات، بعد أن تسربت آلاف الأمتار المكعبة من مياه الواد الحار إلى بحيرة السد، التي تؤمن الماء الصالح للشرب لأزيد من تسعة ملايين نسمة، نتيجة إنجاز المشروع في غياب شبكة التطهير.

وحسب مصادر ''المساء'' ، فقد دقت مكونات الشبكة البيئية ''رقراق'' ناقوس الخطر بعد زيارة ميدانية أكدت تلوث مياه السد بالواد الحار غير المعالج من سجني ''العرجات'' ومنطقة سيدي علال البحراوي، مما سيؤثر على جودة المياه التي يشرب منها سكان مدن سلا الرباط تمارة المحمدية والدار البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مياه كارثة الملايين المغاربة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مــؤلـم وبالصور.. ناس كبـار في السـن يحمـلون صناديق الخضر من أجل كسب طرف ديال الخـبز بفاس .. وفيسبوكيون أفيناك أمول الرونج | مجتمع

مــؤلـم وبالصور.. ناس كبـار في السـن يحمـلون صناديق الخضر من أجل كسب طرف ديال الخـبز بفاس .. وفيسبوكيون ''أفيناك أمول الرونج''

مغربي يفوز بـ40 مليون سنتيم بعد احتلاله المركز الأول في جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم | مجتمع

مغربي يفوز بـ40 مليون سنتيم بعد احتلاله المركز الأول في جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم

هــاذشي بزاف .. رقاة شرعيون مغاربة يبتزون العيالات بعد تصويرهن عاريات .. (تفــاصيل صادمة) | مجتمع

هــاذشي بزاف .. ''رقاة شرعيون'' مغاربة يبتزون العيالات بعد تصويرهن عاريات .. (تفــاصيل صادمة)

بالفيديو.. برق قوي ورعد بمدينة الدارالبيضاء و الناس تخلعو مع تساقط التبروري | مجتمع

بالفيديو.. برق قوي ورعد بمدينة الدارالبيضاء و الناس تخلعو مع تساقط التبروري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مؤلم..شوفو الإهمال.. مشا غير ضيف عند عائلتو فبركان..ضربو الضوء و مات بسباب الأسلاك الكهربائية العريانة | خارج البلاطو
منذ 59 دقيقة

جد مؤلم..شوفو الإهمال.. مشا غير ضيف عند عائلتو فبركان..ضربو الضوء و مات بسباب الأسلاك الكهربائية العريانة

بالفيديو..ساكنة بركان تطالب بإعادة تأهيل ساحة المدينة التاريخية | خارج البلاطو

بالفيديو..ساكنة بركان تطالب بإعادة تأهيل ساحة المدينة التاريخية

بالفيديو..أشهر مقدمة برامج أزياء و موضة لبنانية تعترف..أجمل حاجة لبستها هي القفطان المغربي | خارج البلاطو

بالفيديو..أشهر مقدمة برامج أزياء و موضة لبنانية تعترف..أجمل حاجة لبستها هي القفطان المغربي

بالفيديو..سكان حي البرج بتطوان يحتجون..شركات عقارية بغاو ياخدو لينا أرضنا فابور | خارج البلاطو

بالفيديو..سكان حي البرج بتطوان يحتجون..شركات عقارية بغاو ياخدو لينا أرضنا فابور

﻿

آخر المستجدات

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي | دولي
منذ 20 دقيقة

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته الخاصة .. | دولي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته

فيلم الدار البيضاء بنتي يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي | ثقافة و فنون

فيلم '' الدار البيضاء بنتي '' يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي

مــــافيا العقار تورط مسؤولين كــبار .. والقضية وصلات للديوان الملكي | حوادث و حقوق

مــــافيا العقار تورط مسؤولين كــبار .. والقضية وصلات للديوان الملكي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.