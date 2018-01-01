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الامارات تنفي احتجاز الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 00:24 الامارات تنفي احتجاز الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني | دولي
الامارات تنفي احتجاز الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني
اعلن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد افراد العائلة الحاكمة في قطر، أنه محتجز في الامارات، بحسب ما نقلت وسائل اعلام يومه الأحد، ما استدعى نفيا سريعا من مسؤولين اماراتيين.

شــــوف تيفي:

اعلن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد افراد العائلة الحاكمة في قطر، أنه محتجز في الامارات، بحسب ما نقلت وسائل اعلام يومه الأحد، ما استدعى نفيا سريعا من مسؤولين اماراتيين.

وظهر الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في غشت 2017 بصفته وسيطا قطريا على خط الأزمة بين الدوحة وجيرانها الخليجيين، إلا أن الدوحة سرعان ما قللت من شأن لقاءاته مؤكدة أنه لم يكن مكلفا من الحكومة القطرية.

وفي تسجيل فيديو تم تداوله على شبكة الانترنت وبثته قناة الجزيرة التلفزيونية يظهر الشيخ عبدالله بن علي جالسا على كرسي وهو يقول ''أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر''.

ويضيف الشيخ عبدالله بن علي في التسجيل ''أنا موجود الآن في ابوظبي، كنت ضيفا عند (ولي عهد ابوظبي) الشيخ محمد (بن زايد آل نهيان)''.

ونفت الامارات احتجاز الشيخ عبدالله رغما عنه، وأفادت وكالة أنباء الامارات أنه حل ضيفا في البلاد ''بناء على طلبه''.

ونقلت الوكالة عن مسؤول لم تسمه في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية أن الشيخ عبدالله ''حظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل ترحاب وكرم وهو حر التصرف بتحركاته وتنقلاته''.

وأضاف المسؤول أن الشيخ ''أبدى رغبته بمغادرة الدولة حيث تم تسهيل كافة الإجراءات له دون أي تدخل يعيق هذا الأمر''.

وكانت السعودية ودولة الامارات والبحرين إضافة الى مصر قطعت في الخامس من يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

‫شوف تيفي

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