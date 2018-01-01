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نـــــايضة.. بعد ''العثماني'' ..''الرميد'' يقصف ''الوردي'' ويصفه بـ''الوزير الفاشل''

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 00:12 نـــــايضة.. بعد العثماني ..الرميد يقصف الوردي ويصفه بـالوزير الفاشل | بوليتيك
نـــــايضة.. بعد ''العثماني'' ..''الرميد'' يقصف ''الوردي'' ويصفه بـ''الوزير الفاشل''
بعدما تعرض الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية لهجوم من طرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عاد مصطفى الرميد، وزير الدولة

 شــوف تيفي''

 بعدما تعرض الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية لهجوم من طرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في البيجيدي ليصف الوردي بـ''الوزير الفاشل'' حسب ما أوردته يومية ''أخبار اليوم''.

 وفي ظل تأخر ترميم حكومة سعد الدين العثماني لأزيد من ثلاثة أشهر بعد إقالة أربعة من وزرائه، كال الرميد، مساء أمس السبت، خلال حلوله ضيفا على حزبه في أكادير انتقادات كثيرة لحزب التقدم والاشتراكية، واصفا أداء وزرائه في الحكومة بـ''المحدودة''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الوردي الرميد العثماني

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