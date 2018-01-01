ســـابقة.. ولأول مرة .. صواريخ ومدرعات عسكرية بالكركرات لردع البوليساريو .. وتعليمات للقوات العسكرية الجوية بالاستعداد لأي طارئ ﻿

في سابقة من نوعها بنت القوات المسلحة الملكية جدارا أمنيا يمتد على طول الشريط الحدودي، والذي احتشد له مئات الآليات العسكرية الثقيلة، والتي يبقى أهمها الدبابات، في استعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة

"شــوف تيفي"



في سابقة من نوعها بنت القوات المسلحة الملكية جدارا أمنيا يمتد على طول الشريط الحدودي، والذي احتشد له مئات الآليات العسكرية الثقيلة، والتي يبقى أهمها الدبابات، في استعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق بالمنطقة العازلة في الحدود مع موريتانيا، قصد تمديد الجدار وتأمين المعبر حتى موريتانيا وإتماما للطريق.

وبحسب "المساء"، فقد انتقلت إلى المعبر الحدودي والجدار الأمني العازل لأول مرة مدرعات عسكرية محملة بصواريخ، في إطار حالة الاستنفار القصوى التي أعلنت في صفوف القوات المسلحة الملكية.

وتزامنا مع تطورات الوضع بمنطقة الكركرات، أعطى الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق (المفتش العام للقوات المسلحة الملكية لقيادة المنطقة الجنوبية)، تعليماته لرفع التأهب إلى أقصى درجاته والتصدي لأي تحرش بالحزم المطلوب.

كما أعطيت تعليمات للقواعد العسكرية الجوية برفع درجة الاستنفار، إذ شملت التعليمات القطاع الجوي الجنوبي، إذ تقوم بعض أسراب المقاتلات بطلعات جوية فوق المنطقة، استعدادا للرد على أي استفزاز.

في السياق ذاته حذرت السلطات المغربية بشكل رسمي، من استمرار استفزازات ومناورات "البوليساريو" في المنطقة العازلة، لاسيما بالكركرات، والتي من شأن تداعياتها المساس بالسلم والأمن في المنطقة، وعرقلة مسلسل المفاوضات بخصوص موضوع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بشكل جدي.





