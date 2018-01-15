مــؤلـم وبالصور.. ناس كبـار في السـن يحمـلون صناديق الخضر من أجل كسب طرف ديال الخـبز بفاس .. وفيسبوكيون ''أفيناك أمول الرونج'' ﻿

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورا اعتبرتها بالمؤلمة والحزينة لوضع المسنين بالمغرب، حيث تم التقاطها من ''مارشي كريو'' بفاس صبيحة يومه الأحد .

''شــوف تيفي''

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورا اعتبرتها بالمؤلمة والحزينة لوضع المسنين بالمغرب، حيث تم التقاطها من ''مارشي كريو'' بفاس صبيحة يومه الأحد .

وفي هذا الصدد تفاعل آلاف النشطاء بتعاليق مختلفة كلها تصب في تحميل المسؤولية للحكومة ، على اعتبار أن الحكومة لا تهتم بمثل هذه الشريحة من المجتمع ولا تخول لها أبسط الحقوق مثل التغطية الصحية والتقاعد، حيث علق بعضهم قائلا : '' الحكومة تخدم مصالح البورجوازيين وخنق المواطن البسيط بالضرائب الله يدير شي تصويبة لهذا البلاد السعيد...''.

فــي ذات الوقت ربط هذه الصور البعض بالصورة التي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة والتي تعود لــ''محند العنصر'' رئيس جهة فاس مكناس، وهو يلتقط ''السيلفي'' مع ''الرونج'' وسط الثلوج ، على اعتبار أن هذا الأخير غائب عن حاجيات الجهة وحتى تلك التي تدخل ضمن اختصاصاته ولم يقدم شيئا لهذه الجهة التي تعاني من ويلات الفقر الذي أنهك ساكنة بعض مدنها ، حيث علق أحدهم موجها الخطاب لـ''العنصر'' قـائلا : ''نسبة البطالة بفاس 73 فالمئة ، وكلشي ساكت أعباد الله ... أفيناك أمول الرونج''.

كما حمل البعض المسؤولية لمجلس مدينة فاس في شخص عمدتها ''إدريس الأزمي'' الذي يشرف بصفته رئيسا للمجلس البلدي على أسواق المدينة والذي وعد أثناء حملته الانتخابية بتحسين نمط عيش الساكنة وتنظيم هذا القطاع على وجه الخصوص .



