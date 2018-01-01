الراقي يعبر عن استعداده للعودة الرجاء ويوجه رسالة غير مباشرة لجماهير الخضراء ﻿

عبر عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن استعداده للعودة للمنافسات في شريط فيديو تحفيزي خلال خوضه لحصص تدريبية خاصة للرفع من لياقته البدنية.

" شوف سبور"

عبر عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن استعداده للعودة للمنافسات في شريط فيديو تحفيزي خلال خوضه لحصص تدريبية خاصة للرفع من لياقته البدنية.

ووجه الراقي رسالة للجماهير الرجاوية بطريقة غير مباشرة، خلال نشر شريط فيديو عبر حسابه الرسمي " فيسبوك" وهو يحمل قميصا رياضيا باللون الأخضر وتدوينة مرفوقة بقلب أخضر في إشارة منه للعودة إلى القلعة الخضراء.

ومعلوم أن الراقي يتواجد حاليا رفقة فريق الرائد السعودي، بعدما طالب الجامعة بفسخ عقده من الرجاء لعدم توصله بمستحقاته المادية ودخوله في صراعات مباشرة مع سعيد حسبان رئيس النادي.