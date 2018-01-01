مغربي يفوز بـ40 مليون سنتيم بعد احتلاله المركز الأول في جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم ﻿

فاز المغربي أحمد الواحد أحمد عشيري بالمركز الأول ضمن جائزة ''الخرطوم الدولية للقرآن الكريم'' في ختام نسختها التاسعة، يوم السبت،بالعاصمة السودانية الخرطوم.

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فاز المغربي أحمد الواحد أحمد عشيري بالمركز الأول ضمن جائزة "الخرطوم الدولية للقرآن الكريم" في ختام نسختها التاسعة، يوم السبت،بالعاصمة السودانية الخرطوم.

و حصل أحمد عشيري على 40 مليون سنتيم ،يليه في المركز الثاني عوض الله الطيب محمد أحمد من السودان بجائزة قدرها 30 ألف دولار، فيما أحرز المركز الثالث سالم عبد الله سالم، من دولة ليبيا، بجائزة قدرها 25 ألف دولار.



و معلوم أن التصفيات الختامية للتسابق الدولي على الجائزة، بدأت الثلاثاء الماضي بمقر جمعية القرآن الكريم بالخرطوم بمشاركة

73 متسابقا من أكثر من 51 دولة من مختلف أنحاء العالم.





