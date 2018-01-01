وتستمر الاحتجاجات بتونس..إحراق العجلات المطاطية و رشق رجال الأمن بالحجارة ..هل هي بداية اندلاع الثورة؟ ﻿

تشهد حاليا معتمدية فريانة من ولاية القصرين بتونس مناوشات بين عدد من الشبان إثر إقدامهم على غلق الطريق الرئيسية للمدينة وإحراق العجلات

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تشهد حاليا معتمدية فريانة من ولاية القصرين بتونس مناوشات بين عدد من الشبان إثر إقدامهم على غلق الطريق الرئيسية للمدينة وإحراق العجلات المطاطية ، وعند تدخل الوحدات الأمنية لتفريقهم عمدوا إلى رشقهم بالحجارة



و كشفت مصادر أمنية " أن الوحدات الأمنية اضطرت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم لتنطلق بذلك المواجهات بين الطرفين ب"حي المقطع" و "حي المحطة" وسط مدينة فريانة .

و قد تم تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين ،كما خلف الحادث أعمال نهب وسرقة ".

وتعيش مدن تونسية على وقع احتجاجات قوية لأزيد من أسبوع احتجاجا على غلاء المعيشة و الزيادة في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية.