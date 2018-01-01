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تحرير الــدرهم... كل الاحتمالات واردة

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 22:54 تحرير الــدرهم... كل الاحتمالات واردة | اقتصاد
تحرير الــدرهم... كل الاحتمالات واردة
لعبت الحكومة على عنصر المفاجأة في إعلانها عن الشروع في تنفيذ إصلاح نظام الصرف، عندما أعلنت مساء الجمعة الماضي أن هامش تغير الدرهم سيتسع أكثر، ابتداء من يوم غد الاثنين ، وذلك لتفادي الأخطاء التي

"شوف تيفي"

 

لعبت الحكومة على عنصر المفاجأة في إعلانها عن الشروع في تنفيذ إصلاح نظام الصرف، عندما أعلنت مساء الجمعة الماضي أن هامش تغير الدرهم سيتسع أكثر، ابتداء من يوم غد الاثنين ، وذلك لتفادي الأخطاء التي سقطت فيها عند إعلانها المبكر عن الإصلاح ما دفع العديد إلى اقتناء العملات الأجنية مقابل الدرهم بهدف المضاربة بالعملة الوطنية .

وحسب مصادر "الصباح" فأسباب اقتناء العملات الأجنبية مقابل الدرهم تعود لكون الكل يراهن على أن الشروع في تطبيق الإصلاح سيؤدي إلى تراجع قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنية، ما دفع بنك المغرب ومكتب الصرف إلى فتح تحقيق حول أسباب ارتفاع الطلب على الدرهم وتراجع احتياطي العملات الأجنبية بشكل مقلق ، وما يزال البحث جاريا حتى الآن لتحديد المسؤوليات.

لذا فضلت الحكومة الاحتياط أكثر في الإعلان عن انطلاق عملية الإصلاح واختارت نهاية الأسبوع لتحديد موعد الشروع في النظام الجديد لقطع الطريق أمام المضاربين.

 

 

‫شوف تيفي

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