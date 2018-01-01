هــاذشي بزاف .. ''رقاة شرعيون'' مغاربة يبتزون العيالات بعد تصويرهن عاريات .. (تفــاصيل صادمة) ﻿

انتشرت منذ بضعة أعــوام في المجتمع المغربي، كثير من الروايات حول استغلال النساء من طرف من يدعون القدرة على علاج الناس بالاعتماد على ''الرقية الشرعية''.

''شــوف تيفي''

انتشرت منذ بضعة أعــوام في المجتمع المغربي، كثير من الروايات حول استغلال النساء من طرف من يدعون القدرة على علاج الناس بالاعتماد على ''الرقية الشرعية''.

وفي هذا الصدد كشفت قناة ''دويتشه فيليــه'' الألمـانية عبر موقعها الإلكتروني ، أن إحدى النساء المغربيات تحكي لها بصوت متهدرج يختلط بالبكاء الصامت قائلة : ''قصدت راقياً معروفاً ذائع الصيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتابعه العديد من الأشخاص على الفضاء الأزرق''، وزادت ''بمجرد دخولي الغرفة التي يخصصها للرقية، تناهت إلى مسمعي آيات قرآنية تضفي على المكان مسحة من وقارٍ لا منتهٍ، وهو الشيء الذي جعلني لا أرتاب في الراقي، خاصة وأنه بدا ودوداً ومتزنا''.

وأضـــافت بالقول المسماة راضية، وهي امرأة متزوجة في الـعقد الرابع من العمر، غير أنها لم تكن تدر أن ذهابها إلى الراقي، سيتحول إلى ندم ومعاناة يومية، وهكذا فطنت لاحقاً إلى أنه استغلها جنسيا، موثقاً ذلك بشريط فيديو، والأنكى من ذلك، أنه قام بتهديدها في حال كشفت أمره.

أما كريمة، فتروي بخجل وبوجه تشجنت ملامحه لشدة الألم : ''تعرضت للابتزاز من طرف راقٍ مشهور هو الآخر على ''فيسبوك''، قال ''أنني مسحورة، والحل هو إرسال صورة لجسدي عارية قبل الحصة الشرعية''. فبعدها تمت حصة الرقية معه، ''بدأ يهددني بإرسال الصور إلى أقاربي وعائلتي، إن لم أدفع مزيداً من الأموال''.